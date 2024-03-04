Важное 04 марта 2024, 12:10 Два человека получили ранения при обстреле центра Суземского района Богомаз: ВСУ обстреляли Суземки, есть раненые

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Вооруженные силы Украины обстреляли административный центр Суземского района — Суземки. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, пострадали двое.

«По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения», — написал он.

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Также снарядами повредило жилой дом, нарушено энергоснабжение. Как уточнил глава региона, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее украинские боевики ударили дроном-камикадзе по окраине Шебекина в Белгородской области. После падения беспилотника повреждения получила легковушка. Никто из жителей в результате атаки не пострадал.