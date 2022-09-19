Два жителя Запорожской области погибли после удара ВСУ из РСЗО HIMARS | 360°

Важное 19 сентября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

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Viber Два жителя Запорожской области погибли после удара ВСУ из РСЗО HIMARS Член ВГА Запорожья Рогов: 2 жителя пгт Пришиб погибли после удара ВСУ из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Пришиб в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате удара погибли два человека.

«Боевики Зеленского нанесли из HIMARS удар по поселку городского типа Пришиб <…> В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжелые ранения», — заявил Рогов. Он отметил, что под огонь украинских военных попали сельскохозяйственная техника, свиноферма и склад с зерном.

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Владимир Рогов обратил внимание на то, что ВСУ продолжают наносить удары по объектам, которые не представляют опасности для противника. Так власти Украины «терроризируют» население Запорожской области, добавил он.

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В понедельник вечером украинские военные обстреляли поселок Еленовка в ДНР. Силовики использовали снаряды калибром 155 миллиметров, которые используют представители НАТО, сообщили власти республики.

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