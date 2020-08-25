Два человека погибли в выгребной яме в Ростовской области

Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Неклиновском районе Ростовской области. Следствие проводит проверку.

«По предварительным данным, 24 августа 2020 года мужчина совместно с подростком, находясь на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Курлацкий Неклиновского района, осуществляли прочистку трубы выгребной ямы», — сообщили представители регионального СК.

15-летний парень потерял сознание и упал в яму. Мужчина попытался ему помочь, но также без сознания оказался в выгребной яме. Когда врачи скорой помощи прибыли на место, оба потерпевших уже скончались. Сейчас на месте происшествия работают эксперты.

Ранее в сливной яме погибли пять человек в Воронежской области. Среди них было двое детей. В яму упала двухлетняя девочка, ее попыталась спасти мать, но также провалилась туда. За женщиной в яму упали ее муж и девятилетняя дочь. Все это произошло на глазах соседей, которые пытались помочь пострадавшим и сами упали. Один из них смог выбраться. Все остальные погибли мгновенно — от удушья или отравления газом.