Многодетная семья погибла в выгребной яме на своем участке под Воронежем. К трагедии привела череда роковых случайностей

Под Воронежем в сливной яме утонула многодетная семья — мать, отец и двое детей, — и сосед. Еще двое маленьких детей остались сиротами. «360» собрал все, что известно о трагедии на данный момент.

В Новоусманском районе случившееся на одном из частных подворий поселка совхоза «Воронежский» назвали стечением обстоятельств. Об этом написало РИА «Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

Погибли мгновенно

В шестиметровый колодец с пластиковой неустойчивой крышкой сначала упала двухлетняя девочка, которую попыталась спасти 35-летняя мать. Следом за ней упали восьмилетняя дочь и 35-летний отец. Помочь решили 24-летний сосед со своим 52-летним отцом. Последний выжил, сейчас сельчанина уже готовятся выписать.

Остальные погибли мгновенно — от удушья или отравления газом. У семьи остались еще двое детей — девочки 10 месяцев и шести лет. Сейчас они находятся у родной тети со стороны матери.

«Сотрудниками МЧС из сливной ямы (септика) извлечены тела пяти погибших, в том числе двух несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

В пресс-службе районной администрации в разговоре с сайтом газеты «Аргументы и факты» заметили, что пока рано говорить о том, с кем останутся сироты. «Родственников достаточно, поэтому, без сомнений, дети без опекунов не останутся», — пояснили местные власти.

Районные власти также намерены взять на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Поддержку родным и близким погибших окажут в районной соцзащите, в том числе по вопросам оформления документов и выплат, положенных по закону.

«Также будет организована необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в пресс-службе.

Власти проверят все коллекторы

ЧП произошло на частной территории, однако после трагедии в Новоусманском районе собираются проверить состояние всех подобных колодцев, которые расположены на муниципальной земле. Особенно те, что находятся в зоне школ и детских садов.

Местный отдел ЖКХ и дорожной деятельности в сотрудничестве со специалистами гражданской обороны подготовит и распространит памятки, в которых будут описаны правила безопасной эксплуатации таких коллекторов частными домовладельцами.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Их действия координирует зампрокурора области Геннадий Буслаев. Региональный СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования контролируют в прокуратуре.