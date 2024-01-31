Эксклюзив 31 января 2024, 13:34 Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы Пожар в захламленной квартире в московском районе Зюзино унес жизни двух человек

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Два человека погибли при пожаре в захламленной квартире в московском районе Зюзино. О происшествии «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, спасателям поступило несколько заявок от жителей панельной пятиэтажки на улице Большая Юшуньская, дом 4. Они рассказали, что из квартиры второго этажа вырывается пламя и доносятся крики. Один из эвакуированных жителей сообщил, что в горящем помещении находится его супруга и еще один человек.

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Прибывшие на место происшествия пожарные спасли по лестнице людей с третьего и четвертого этажей здания. Всего им удалось эвакуировать четырех человек.

Возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Его причина пока неизвестна.

Накануне пожарные спасли трех человек с крыши горевшего здания в Москве. Днем 30 января на втором этаже дома на улице Гиляровского загорелись строительные материалы.