Происшествия 02 января 2024, 14:48 Грузовик влетел в перевернувшийся автобус в Турции. Есть жертвы Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Турции РИА «Новости»

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Четыре человека стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Турции. Об аварии сообщил телеканал AHaber.

Автобус следовал из Стамбула в Малатью, но по пути перевернулся в районе города Акчадаг.

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После в уже перевернувшееся транспортное средство влетел грузовик, который ехал в том же направлении. По информации телеканала, травмы в результате ДТП получили 36 человек, четверо погибли.

Предположительно, причиной смертельной аварии могли стать сложные погодные условия: стоял густой туман, а на дороге была гололедица. Из-за них водитель автобуса мог потерять управление.

Все обстоятельства случившегося уточняются. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.