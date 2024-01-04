Происшествия 04 января 2024, 11:15 Два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии Минздрав: 15 пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализировали ГУ МВД по Чувашии / Telegram

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Пассажирский автобус попал в аварию в Чувашии, два человека погибли и еще 15 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МВД.

ДТП произошло около 23:00 в среду, 3 января, на 152-м километре трассы Чебоксары — Сурское в Порецком округе, автобус следовал в Тольятти из Нижнего Новгорода.

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги. В результате аварии погибли два человека. На место аварии выехали сотрудники полиции и других оперативных служб, подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пресс-служба регионального Минздрава уточнила, что 15 человек получения травмы, из них 14 отправили на амбулаторное лечение. В ведомстве уточнили, что еще по двум тяжелым пациентам предстоит проведение консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра.

Днем ранее авария произошла на автомобильной дороге в Новосибирской области, водитель Toyota Ractis выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Huinday Tucson, после чего первая машина влетела в грузовик Volvo. Жертвами аварии стали четыре человека.