03 января 2024, 19:03
Четыре человека стали жертвами ДТП под Новосибирском
МВД: в Новосибирской области в массовом ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в аварии в Новосибирской области. На трассе столкнулись две легковые машины и грузовик, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Днем 3 января 44-летний водитель Toyota Ractis при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным Huinday Tucson. После этого первая иномарка врезалась с грузовой автомобиль Volvo.
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«В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются)», — уточнили в сообщении.
Водитель автомобиля Huindai умер в районной больнице, не приходя в сознание. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Накануне пять человек госпитализировали с травмами после ДТП в Новосибирске. Водитель маршрутки не справился с управлением, и она перевернулась.
Ранее сообщалось, что водитель Renault и 28-летняя пассажирка погибли в ДТП под Санкт-Петербургом, а также пострадала восьмилетняя девочка.
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