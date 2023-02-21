Происшествия 21 февраля 2023, 22:03 Два человека погибли при взрыве в сварочной мастерской в США Два человека стали жертвами взрыва и пожара в сварочной мастерской во Флориде

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На территории сварочного предприятия в США случился взрыв, сообщил телеканал NBC Miami. По данным журналистов, здание охватил сильный пожар, который унес жизни двух человек. Еще трое получили серьезные ожоги.

Пожар случился 21 февраля в помещении сварочной мастерской, находящейся в городе Медли, округ Майами-Дейд. Сначала прогремел взрыв — пострадали несколько автомобилей. Прибывшие на место представители экстренных служб обнаружили тела двух погибших. Там же находились трое пострадавших. Одного из них доставили в больницу в машине скорой помощи, второго госпитализировали на вертолете, а третьему оказали помощь на месте.

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Пожарные боролись с пламенем больше часа. Теперь им предстоит выяснить, что стало причиной взрыва. Местная полиция организовала проверку.

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«Сейчас следователи выясняют, что именно вызвало это горение», — заявил представитель полиции Луис Сьерра.

Ранее в штате Огайо случился пожар на металлургическом заводе. По данным местных СМИ, перед возгоранием прогремел мощный взрыв.