Два человека погибли при столкновении машин в Мытищах

Два автомобиля столкнулись на Осташковском шоссе в Мытищах, жертвами ДТП стали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 23:20 в субботу, 17 июля. На Осташковском шоссе две машины, которые ехали в противоположном направлении, столкнулись. Погибли водитель Lada и пассажир Hyundai.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства аварии. Данных о состоянии второго водителя пока нет.

В субботу стало известно, что умер второй ребенок, сбитый студенткой на улице Авиаторов в Москве. Девушка на автомобиле Mazda наехала на троих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Сначала в больнице умер пятилетний мальчик, а потом и его трехлетний брат.

В живых осталась только девочка, которой девять месяцев. По данным СМИ, она находится в отделении нейрохирургии, за ее жизнь борются врачи.