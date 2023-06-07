07 июня 2023, 21:54
Два человека погибли при столкновении иномарки и КамАЗа в Подмосковье
МВД: жертвами ДТП с КамАЗом в Подмосковье стали два человека
В поселке Монино произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Жертвами аварии стали два человека, сообщили «360» в региональном главке МВД.
«Авария произошла в 20:15 на улице Южная. Автомобиль Kia совершил наезд на стоящий на обочине КамАЗ. Погибли два человека», — уточнили в ведомстве.
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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия.
Ранее информация о ДТП с двумя погибшими мужчинами появилась в СМИ. По данным РЕН ТВ, водитель Kia не пострадал.
Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошло в Московской области на Киевском шоссе. В результате аварии никто не пострадал.
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