Эксклюзив 07 июня 2023, 21:54 Два человека погибли при столкновении иномарки и КамАЗа в Подмосковье МВД: жертвами ДТП с КамАЗом в Подмосковье стали два человека РИА «Новости»

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В поселке Монино произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Жертвами аварии стали два человека, сообщили «360» в региональном главке МВД.

«Авария произошла в 20:15 на улице Южная. Автомобиль Kia совершил наезд на стоящий на обочине КамАЗ. Погибли два человека», — уточнили в ведомстве.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия.

Ранее информация о ДТП с двумя погибшими мужчинами появилась в СМИ. По данным РЕН ТВ, водитель Kia не пострадал.

Массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей произошло в Московской области на Киевском шоссе. В результате аварии никто не пострадал.