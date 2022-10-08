Два человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Москве | 360°

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Два человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Москве

МЧС России: два человека погибли при пожаре в строительной бытовке в Москве

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Два человека стали жертвами пожара, произошедшего вечером 8 октября. Загорелась бытовка на территории стройки на западе Москвы, сообщили на сайте столичного ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 22:05. На улице Родниковая, 5А загорелась бытовка. Огонь распространился на площади 18 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные, в 22:39 они ликвидировали возгорание. Спасательное ведомство сообщило о гибели двух человек.

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Также в ГУ МЧС Москвы попросили жителей и гостей столицы соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара следует позвонить по телефону «101».

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Ранее сообщалось о возгорании в ангаре с автомобилями, который находится на юге Москвы. Огонь распространился на 900 квадратных метров.

Москва

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