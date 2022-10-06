Двухэтажный ангар с машинами вспыхнул на юге Москвы | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

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Viber Двухэтажный ангар с машинами вспыхнул на юге Москвы На юге Москвы загорелся двухэтажный ангар с машинами на 900 квадратных метров

Читать 360tv в

Крупный пожар начался на улице Севанской в Москве — там вспыхнул двухэтажный ангар с машинами. Как рассказал «360» источник в экстренных службах, площадь горения уже достигла 900 квадратных метров. На место прибыли сотрудники МЧС.

Спасатели установили, что горит кровля двухэтажного здания. На территории находится автосервис, слышны хлопки. В данный момент огонь продолжает стремительно распространяться.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, сведений о пострадавших не поступало.

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Главное управление МЧС России по Москве

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