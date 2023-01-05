Происшествия 05 января 2023, 17:56 Два человека погибли при пожаре в производственном здании Петербурга В Санкт-Петербурге два человека погибли при пожаре в производственном здании РИА «Новости»

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Два человека погибли при крупном пожаре в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

Возгорание в производственном помещении, где были люди, произошло утром 5 января. Огонь быстро распространился на площади 420 квадратных метров. Пожару присвоили уровень сложности 1-БИС.

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В тушении приняли участие 32 сотрудника МЧС и семь машин. Позже выяснилось, что пожар произошел в производственном здании на территории завода «Беларусь-МТЗ»

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Генеральный директор предприятия Владислав Секержицкий заявил, что семьям погибших окажут помощь. Он уточнил подробности происшествия. Один из погибших сотрудников завода работал по договору подряда.

В начале января поджигателя коммунальной квартиры задержали в Санкт-Петербурге. Он оказался работником кондитерской фабрики.