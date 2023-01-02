Криминал 02 января 2023, 14:44 Поджигателя коммунальной квартиры задержали в Санкт-Петербурге МВД сообщило о задержании подозреваемого в поджоге петербургской коммуналки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работника кондитерской фабрики задержали по подозрению в поджоге коммунальной квартиры в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного вечером в минувшее воскресенье, 1 января.

Полицию на место вызвала жительница одной из комнат. В ходе общения с правоохранителями выяснилось, что за поджогом входной двери стоит сожитель ее дочери. Сам злоумышленник с места происшествия скрылся.

Реклама

Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из дом 10 человек. Подозреваемого в поджоге полицейские быстро задержали. Против него завели уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Реклама

«Невские новости» со ссылкой на источник сообщили, что мужчина решился на поджог после того, как его сожительница решила с ним расстаться.