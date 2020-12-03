Два человека погибли при пожаре в московском онкоцентре

В Москве при пожаре в здании Московского международного онкологического центра погибли два человека. В столичном главке МЧС «360» рассказали, что огонь охватил площадь в 100 «квадратов».

Пожар начался по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5. Сам здание, уточнили спасатели, находится на реконструкции.

«Внутри произошло загорание на площади 100 квадратных метров. В ходе тушения пожара спасены 27 рабочих. Известно о двух погибших», — подчеркнули в МЧС. Находившиеся в помещении рабочие занимались ремонтом.

Источник фото: «360»

С пламенем удалось полностью справиться в 06:03. Внутри помещения до сих пор дымно.