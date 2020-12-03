Крупный онкоцентр загорелся в Москве. Видео

В Московском международном онкологическом центре произошел пожар. На место уже прибыли спасатели, началась эвакуация людей.

Возгорание произошло утром 3 декабря в доме № 26 по улице Дурова, уточнил Telegram-канал Mash.

Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Пламя сотрудникам МЧС уже удалось потушить. Спасено 20 человек.

Московский международный онкологический центр открылся весной 2020 года на базе бывшей Городской клинической больницы № 63. В клинике доступны новейшие методики лечения рака по полису ОМС.