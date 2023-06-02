Происшествия 02 июня 2023, 23:06 Два человека погибли при обстреле ВСУ села Соболевка под Белгородом Губернатор Гладков: 2 человека погибли и 4 пострадали при обстреле Соболевки боевиками ВСУ Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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ВСУ обстреляли село Соболевка под Белгородом. Боевики выпустили снаряды из «Градов» по частному сектору. В результате два человека погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», — написал он.

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Кроме этого, шесть человек получили ранения, среди них — двое детей. У пострадавших осколочные ранения и переломы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.

От прямого попадания снаряда начался пожар. Загорелись хозяйственная постройка и гараж. Сейчас пожарные борются с огнем. Небольшие повреждения есть и в других домах — в одном пробита крыша, в других выбиты окна и разрушены заборы.

Ранее сообщалось об очередном обстреле Шебекина. Вечером 2 июня в нескольких квартирах также из-за попадания снаряда начался пожар. Обошлось без пострадавших.