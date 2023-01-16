Важное 16 января 2023, 09:09 ВСУ ударили из РСЗО по жилому дому в Калинском районе Донецка Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Калининскому району города РИА «Новости»

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ВСУ утром 16 января выпустили три ракеты из РСЗО по Калинскому району Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. На кадрах с места прилета видно, что от ударов один из домов оказался полностью разрушен.

«Очевидцы сообщают о прилетах в районе молокозавода, фиксируется задымление», — написал Кулемзин.

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По данным мэра города, в результате атаки пострадал жилой дом. Кроме того, снаряды ВСУ попали в здание супермаркета «Авоська» на проспекте Ильича и в аптеку, расположенную на остановке напротив мясокомбината.

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На фото, которые появились в Telegram Кулемзина, видно, что здания получили очень сильные повреждения. Данных о пострадавших мэр не привел. Эта информация пока уточняется, пояснил он.

Видео последствий обстрела появилось в Telegram-канале «Типичный Донецк». По словам местного жителя, в центре города снесло почти весь дом. Рядом с ним находится детский реабилитационный центр имени Евтушенко.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные обстреляли город в 08:35 со стороны населенного пункта Орловка.