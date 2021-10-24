Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Рузе

В Рузе рухнул легкомоторный самолет. В результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Крушение воздушного судна произошло в Московской области, в Рузе, в деревне Ватулино.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на территории аэроклуба „Аэроклассика“ произошло падение высокоплана Аэропракт A-22 с последующим возгоранием на площади пяти квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что на земле разрушений нет. В ликвидации были задействованы 34 человека и 12 единиц техники. Что стало причиной падения, пока неизвестно. На месте работают спецслужбы.

В начале октября вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в Лыткарине. В результате происшествия погибли три человека. Вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. После падения возгорания на земле не последовало. Перед вылетом вертолет был осмотрен, технические неисправности не были выявлены. Причиной падения воздушного судна могла стать ошибка пилота или отказ техники.