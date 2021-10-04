Крушение вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. Главное о происшествии

Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в Лыткарино вечером в воскресенье, 3 октября. В результате происшествия погибли три человека. На месте работают специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело. Что известно о крушении вертолета к этому часу — в материале «360».

Крушение Robinson R-44

Информация о том, что в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино рухнул вертолет Robinson поступила в 19:41, сообщили в МЧС.

Вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. После падения машины возгорания на земле не последовало. В результате происшествия погибли три человека: двое мужчин и женщина. На место оперативно выехали специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«360» вел прямую трансляцию с места крушения Robinson R-44.

Одним из погибших оказался Александр Шапочкин. Он находился за штурвалом вертолета. Личности двух других погибших устанавливаются.

Известно, что Шапочкин окончил Калужское авиационно-техническое училище ДОСААФ СССР. Техник-механик по специальности «Техническая эксплуатация самолетов и авиадвигателей», летчик-инструктор по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов». Кроме того, известно, что мужчина был преподавателем в ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник».

С 2014 года он читал курс лекций «Теоретическая подготовка по дисциплинам: конструкция двигателей М11, М14П, М14Х, АИ-14». В декабре 2019 года Шапочкин прошел курсы повышения квалификации преподавателей АУЦ в ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник».

Борт Robinson R-44 принадлежал аэроклубу «Кондор-М», сообщил Life. Перед вылетом вертолет был осмотрен, технические неисправности не были выявлены, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уголовное дело

Источник ТАСС также сообщил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего: причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилота или отказ техники.

Источник фото: телеканал «360»

При этом представитель западного межрегионального следственного управления СК на транспорте Александр Перепелицын отметил, что пока рано говорить о возможных причинах падения Robinson R-44.

По факту крушения вертолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Заниматься координацией работы следственно-оперативной группы будет исполняющий обязанности руководителя управления Александр Перепелицын.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, отметили в СКР.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. Все причины и обстоятельства крушения вертолета выясняются.