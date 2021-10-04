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    04 октября 2021, 01:50

    Крушение вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. Главное о происшествии

    Валерия Шафирко

    Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в Лыткарино вечером в воскресенье, 3 октября. В результате происшествия погибли три человека. На месте работают специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело. Что известно о крушении вертолета к этому часу — в материале «360».

    Крушение Robinson R-44

    Информация о том, что в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино рухнул вертолет Robinson поступила в 19:41, сообщили в МЧС.

    Вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. После падения машины возгорания на земле не последовало. В результате происшествия погибли три человека: двое мужчин и женщина. На место оперативно выехали специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

    «360» вел прямую трансляцию с места крушения Robinson R-44.

    Одним из погибших оказался Александр Шапочкин. Он находился за штурвалом вертолета. Личности двух других погибших устанавливаются.

    Известно, что Шапочкин окончил Калужское авиационно-техническое училище ДОСААФ СССР. Техник-механик по специальности «Техническая эксплуатация самолетов и авиадвигателей», летчик-инструктор по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов». Кроме того, известно, что мужчина был преподавателем в ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник».

    С 2014 года он читал курс лекций «Теоретическая подготовка по дисциплинам: конструкция двигателей М11, М14П, М14Х, АИ-14». В декабре 2019 года Шапочкин прошел курсы повышения квалификации преподавателей АУЦ в ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник».

    Борт Robinson R-44 принадлежал аэроклубу «Кондор-М», сообщил Life. Перед вылетом вертолет был осмотрен, технические неисправности не были выявлены, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Уголовное дело

    Источник ТАСС также сообщил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего: причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилота или отказ техники.

    Крушение вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. Главное о происшествии | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    При этом представитель западного межрегионального следственного управления СК на транспорте Александр Перепелицын отметил, что пока рано говорить о возможных причинах падения Robinson R-44.

    По факту крушения вертолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Заниматься координацией работы следственно-оперативной группы будет исполняющий обязанности руководителя управления Александр Перепелицын.

    Крушение вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. Главное о происшествии | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, отметили в СКР.

    Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. Все причины и обстоятельства крушения вертолета выясняются.