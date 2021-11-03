Два человека погибли при крушении грузового самолета Ан-12 под Иркутском

В пресс-службе МЧС подтвердили пропажу грузового самолета Ан-12 при заходе на посадку под Иркутском. Как выяснилось, судно разбилось, в результате погибли два человека, сообщило РИА «Новости».

По предварительным данным, на борту находились восемь человек. Это значит, что судьба еще шестерых неизвестна. После падения самолет загорелся, сейчас его тушат спасатели. Позже эксперты будут выяснять обстоятельства произошедшего.

В экстренных службах не уточнили, что могло стать причиной крушения. Известно, что накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В Иркутской области в среду местами ожидается западный, северо-западный ветер до 18 метров в секунду, а также мокрый снег. О том, что самолет пропал с радаров стало известно в среду днем.

Во вторник грузовой самолет Ан-26 вылетел из Джубы в Мабан, но при взлете упал. По неподтвержденной информации, на борту были пять членов экипажа, в том числе два россиянина. По данным СМИ, выжить никому не удалось. Причиной авиакатастрофы пока называют техническую неисправность.