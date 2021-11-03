Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Самолет летел из Якутска в Иркутск. Однако сколько человек находилось на борту, неизвестно. В МЧС пока не прокомментировали ситуацию. Информация о возможном крушении уточняется. По данным канала, воздушное судно разбилось.

В МЧС ранее объявили штормовое предупреждение. В регионе метель и мокрый снег.

Накануне грузовой самолет Ан-26 вылетел из Джубы в Мабан, но он не смог осилить взлет и упал. По неподтвержденной информации, на борту были пять членов экипажа, в том числе два россиянина. По данным СМИ, выжить никому не удалось. По предварительным данным, виной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Но точную причину смогут назвать только после экспертизы, сообщила «Газета.ru».

В конце сентября в России рухнул самолет Ан-26. Он пропал с радаров во время технического полета в Хабаровском крае. По предварительной версии, причиной крушения стала ошибка пилотирования вследствие сильной эмоциональной нагрузки и усталости экипажа. В результате шесть человек, находившиеся на борту, погибли.