Эксклюзив 15 декабря 2023, 09:47 Два человека погибли на ж/д путях в Москве Двое человек попади под поезд на ж/д станциях D4 в Москве РИА «Новости»

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В Новой и Старой Москве два человека погибли под колесами поездов. Одного погибшего нашли в районе станции D4 Чухлинка, другого — ищут у Крекшино, передал источник «360» в экстренных службах.

По его информации, на месте работают оперативные службы города. Движение поездов не остановили, они ходят в штатном режиме. Одного мужчину обнаружили между рельсами на станции D4 Чухлинка, другого — ищут у Крекшино. Причина их гибели выясняется.

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Накануне следователи начали устанавливать обстоятельства происшествия, которое случилось с подростком на станции Курьяново МЦД-2 в Москве. Он боксировал и упал с платформы перед электропоездом.