14 декабря 2023, 19:00
Подросток боксировал на платформе в Москве и упал под поезд
Боксировавший на платформе Курьяново в Москве подросток попал под электричку
Следователи начали устанавливать обстоятельства происшествия, которое случилось с подростком на станции Курьяново МЦД-2 в Москве. Он боксировал и упал с платформы перед электропоездом. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Несчастный случай произошел 4 декабря. Молодой человек начал боксировать на платформе перед товарищами. Когда один из них ответил ему выпадом, подросток сделал шаг назад, оступился и упал под прибывающий поезд. Приятели быстро вытащили его и на руках отнесли в вестибюль, где вызвали помощь.
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В результате произошедшего 18-летнего парня экстренно госпитализировали. Сейчас он получает необходимое лечение. Следователи начали расследование обстоятельств происшествия.
Похожий инцидент произошел на станции «Театральная». Машинист вытащил из-под состава 15-летнюю девочку. Ее госпитализировали в детскую нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.
РЖД
Москва 2023
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