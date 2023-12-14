Происшествия 14 декабря 2023, 19:00 Подросток боксировал на платформе в Москве и упал под поезд Боксировавший на платформе Курьяново в Москве подросток попал под электричку РИА «Новости»

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Следователи начали устанавливать обстоятельства происшествия, которое случилось с подростком на станции Курьяново МЦД-2 в Москве. Он боксировал и упал с платформы перед электропоездом. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Несчастный случай произошел 4 декабря. Молодой человек начал боксировать на платформе перед товарищами. Когда один из них ответил ему выпадом, подросток сделал шаг назад, оступился и упал под прибывающий поезд. Приятели быстро вытащили его и на руках отнесли в вестибюль, где вызвали помощь.

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В результате произошедшего 18-летнего парня экстренно госпитализировали. Сейчас он получает необходимое лечение. Следователи начали расследование обстоятельств происшествия.

Похожий инцидент произошел на станции «Театральная». Машинист вытащил из-под состава 15-летнюю девочку. Ее госпитализировали в детскую нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.