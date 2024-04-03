Важное 03 апреля 2024, 22:11 Два человека погибли из-за штормового ветра в Москве Freepik

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Два человека погибли в результате разгула стихии в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. <…> Не обошлось без жертв. Семнадцать пострадавших, двое из них погибли», — написал он.

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По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Сейчас службы города оперативно устраняют последствия непогоды.

Как сообщил источник РИА «Новости», один человек погиб из-за падения большого предмета на него с высотного здания. Происшествие случилось на улице Вильгельма Пика. Второй погибший был рабочим, он скончался при похожей ситуации на Южнопортовой улице.

Всего из-за сильного ветра упало восемь деревьев, девять кровель зданий повредились. Четыре автомобиля получили повреждения из-за упавших деревьев.

Порывы ветра в столице достигли 21 метра в секунду. Под натиском стихии не выдержали не только деревья, но и общественные туалеты.