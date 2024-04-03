Общество 03 апреля 2024, 15:28 Мощный ветер в Москве повалил деревья и снес общественные туалеты КГХ Москвы приступил к ликвидации последствий штормового ветра

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Штормовой ветер обрушился на столицу 3 апреля. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий: специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. В настоящее время фиксируются очень сильные порывы», — предупредили москвичей и гостей столицы.

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Жителей попросили не выходить на улицу в непогоду. Горожанам также напомнили, что нельзя прятаться от сильного ветра под деревьями и парковать возле них машины.

Порывы ветра в столице достигают 21 метра в секунду. Все службы перевели в режим повышенной готовности. Под натиском стихии не выдерживают не только деревья, но и общественные туалеты. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что одна из кабинок биотуалета оказалась посреди дороги.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москву к концу недели придет похолодание. В пятницу ожидаются заморозки и до -5 градусов.