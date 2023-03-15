15 марта 2023, 12:27
Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Кабардино-Балкарии
Столкновение двух легковых автомобилей и грузовой машины произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. В аварии погибли два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
По предварительным данным, в Баксанском районе столкнулись Kia Rio, Honda Accord и грузовая «газель».
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Как сообщила «Национальная служба новостей», от полученных травм скончались водители легковушек.
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ДТП
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