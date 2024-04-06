Происшествия 06 апреля 2024, 10:33 Два человека оказались на путях московского метро утром 6 апреля Дептранс Москвы: движение по фиолетовой ветке метро восстановили Unsplash

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В московском метро за утро произошло два инцидента с человеком на путях. График движения поездов временно нарушился, однако быстро восстановился, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

В 06:57 стало известно, что интервалы движения из-за человека на рельсах временно увеличили на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. В 07:04 движение начали вводить в график, к 07:16 оно полностью восстановилось.

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В 07:41 интервалы движения поездов по часовой стрелке выросли из-за человека на пути на Кольцевой линии. Поезда временно перестали ходить от станции «Парк культуры» до «Белорусской», а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. В 07:58 дептранс Москвы информировал о том, что движение на линии по часовой стрелке восстановили, и оно вводится в график. К 08:09 график полностью восстановили.

Накануне, 5 апреля, в метро Санкт-Петербурга на станции «Дунайская» произошел потоп. Внезапно сработали пожарные датчики.