Происшествия 05 апреля 2024, 17:01 Потоп произошел на станции метро в Петербурге Потоп произошел на станции метро «Дунайская» в Петербурге

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На станции метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге произошел потоп. Вода полилась на людей с потолка. Причиной стало внезапное срабатывание автоматической системы пожаротушения, сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга».

Датчики сработали в 13:10 пятницы, 5 апреля. Вода попала в кабельный коллектор, проходящий над путями, и следом — на пути и платформы. Дежурный персонал быстро перекрыл задвижки в водомерном узле, чтобы остановить потоп. Специалисты разбираются в причинах срабатывания системы пожаротушения. График движения поездов не изменился.

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Прокуратура метрополитена начала проверку по факту ЧП. Она установит причины и обстоятельства случившегося, оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание станции, и соблюдение федерального законодательства на ней. Если на то будут основания, придется принять меры прокурорского реагирования.