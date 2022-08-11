Два частных вертолета Robinson R44 исчезли с радаров в Красноярском крае

Днем 11 августа в Красноярском крае пропали два частных вертолета Robinson R44, сообщили ТАСС источники в экстренных службах. По их данным, на поиски отправили вертолет спасателей.

Сначала пропало одно воздушное судно. Оно вылетело из Норильска на плато Путорана, сообщило агентство. Позже с радаров исчез второй такой же вертолет.

«На борту вертолетов находились туристы. Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал», — рассказали представители экстренных служб. По их данным, искать пропавших отправили вертолет Ми-8.

В региональном главке МЧС подтвердили факт пропажи двух Robinson R44. В пресс-службе министерства отметили, что в поисковой операции задействовали авиацию регионального координационного поисково-спасательного центра.

«Не вышли на связь в установленное время два частных вертолета Robinson R44», — подтвердили информацию об исчезновении вертолетов источники РИА «Новости».

В середине июля на Камчатке пропал Robinson, на борту которого находились три человека. Позже воздушное судно обнаружили в 13 километрах от вулкана Узон — никто не выжил.