Происшествия 27 ноября 2022, 23:55 Два брата были на борту разбившегося под Тверью вертолета — СМИ Mash: два брата были на борту разбившегося под Тверью вертолета РИА «Новости»

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Два брата погибли при крушении вертолета у населенного пункта Вязовец в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, мужчины 25 ноября прилетели на охотохозяйство, откуда и возвращались. Управлял вертолетом заслуженный мастер спорта по самолетному спорту. Он был участником первого трансатлантического и Балтийского перелета на вертолетах Robinson. Пилоту было 54 года. Вместе с ним на борту находился его брат. Вертолет разбился в поле на расстоянии примерно 300 метров от дороги.

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Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что частный вертолет совершил аварийную посадку на поле. Это произошло по технической причине. В результате погибли два человека.

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Данные о крушении подтвердили в ГУ МЧС России по Тверской области. Там уточнили, что речь идет о вертолете Robinson. Он разбился поздно вечером в воскресенье, 28 ноября. На место отправили 22 человека и шесть единиц техники.

Выяснение всех причин и обстоятельств крушения продолжается. Личности погибших уже удалось установить.