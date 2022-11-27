Важное 27 ноября 2022, 23:24 Два человека погибли при крушении вертолета под Тверью «Интерфакс»: два человека погибли при крушении вертолета под Тверью Unsplash

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Частный вертолет разбился под Тверью. В результате крушения, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

«Вертолет, принадлежащий частному лицу, по технической причине совершил аварийную посадку на поле у поселка Вязовец», — заявили в ЕДДС.

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На борту находились пилот и пассажир. Согласно предварительной информации, оба погибли. Как уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области, разбился вертолет Robinson. Сведения об этом поступили дежурному в 22:30 в воскресенье, 27 ноября.

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«Всего на происшествие привлекается 22 человека, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек, три единицы техники», — отметили в пресс-службе.

Все обстоятельства и причины крушения вертолета предстоит выяснить специалистам.

Еще одно падение летательного аппарата произошло на этой неделе на Кубани. В городе Хадыженске в Краснодарском крае 24 ноября упал параплан с мотором. Он рухнул на припаркованный автомобиль, в результате чего погибли два человека.