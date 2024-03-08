08 марта 2024, 12:42
Два беспилотника сбили в селах под Белгородом
Гладков сообщил об уничтожении двух дронов в селах Беломестное и Болдыревка
Системы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.
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По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, разрушений тоже нет.
В пресс-службе Минобороны России позже уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожены три украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской.
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Жителей призвали спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, кладовой.
Беспилотники
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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