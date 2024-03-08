Важное 08 марта 2024, 12:42 Два беспилотника сбили в селах под Белгородом Гладков сообщил об уничтожении двух дронов в селах Беломестное и Болдыревка РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

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По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, разрушений тоже нет.

В пресс-службе Минобороны России позже уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожены три украинских беспилотника над Белгородской областью и один над Курской.

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Жителей призвали спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, кладовой.