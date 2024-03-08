Важное 08 марта 2024, 11:21 Сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде Гладков: в Белгороде сработала сирена ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — призвал глава.

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Для этого подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая. Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие.

Накануне, 7 марта, сирена ракетной опасности звучала в Белгороде дважды. Два дрона в городе атаковали здание коммерческой организации. Взрывами выбило окна, повредило фасад и кровлю. Также в Яковлевском городском округе российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа.