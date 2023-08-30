Важное 30 августа 2023, 08:25 Два беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске Губернатор Богомаз: два беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске РИА «Новости»

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Силы ПВО пресекли утром 30 августа еще два беспилотника — дроны пытались атаковать телебашню. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

«Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.

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По данным Богомаза, в результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Минувшей ночью губернатор региона сообщал о том, что над Брянском сбили три беспилотных аппарата самолетного типа.

Еще один БПЛА сбили утром 30 августа над Советским районом города. В результате падения беспилотника оказались частично повреждены крыша и остекление административного здания, добавил Богомаз.

В ночь на среду беспилотники атаковали аэропорт Пскова. В результате никто не пострадал, заявлял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.