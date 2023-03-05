Происшествия 05 марта 2023, 07:40 Два автомобиля столкнулись в Северно-Западном тоннеле в Москве Дептранс Москвы: в Северно-Западном тоннеле произошло ДТП с участием двух автомобилей РИА «Новости»

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В Северно-Западном тоннеле, на проспекте Маршала Жукова в Москве произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — уточнили в ведомстве.

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В дептрансе обратили внимание водителей, что движение в сторону области затруднено и необходимо выбирать пути объезда. На данный момент движение удалось восстановить.

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В пятницу, 3 марта, два человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Здесь произошла авария авария с участием пяти автомобилей.