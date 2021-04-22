Произошло ДТП в Крыму. Пять человек пострадали

Произошла авария в Сакском районе Крыма. Пять человек пострадали. Об этом сообщило ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное МВД.

По данным газеты «Новый Севастополь», столкнулись автобус и легковая машина. «По предварительным данным, водитель автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем», — рассказали в пресс-службе. Водитель машины получил травмы. также пострадали четыре пассажира автобуса. Все они находятся в больнице.