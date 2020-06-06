06 июня 2020, 19:22
Два автобуса столкнулись в Ингушетии. Есть пострадавшие
В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали, по предварительным данным, 19 человек. Об этом газете «Ингушетии» сообщили в МВД республики.
Все произошло в Сунженском районе на территории предприятия «Сад-гигант „Ингушетия“», которое занимается сельхозпроизводством.
Пострадавших перевозят в больницу, они получили различные травмы, но состояние врачи оценивают как «среднее». Жертв, по предварительной информации, нет.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее в Пензенской области фура съехала в кювет и перевернулась. А под Красноярском грузовик въехал в автобус. Три человека пострадали, в аварии обошлось без жертв.