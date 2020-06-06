    06 июня 2020, 19:22

    Два автобуса столкнулись в Ингушетии. Есть пострадавшие

    Эля Данилюк

    В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали, по предварительным данным, 19 человек. Об этом газете «Ингушетии» сообщили в МВД республики.

    Все произошло в Сунженском районе на территории предприятия «Сад-гигант „Ингушетия“», которое занимается сельхозпроизводством.

    Пострадавших перевозят в больницу, они получили различные травмы, но состояние врачи оценивают как «среднее». Жертв, по предварительной информации, нет.

    Подробности происшествия уточняются.

    Ранее в Пензенской области фура съехала в кювет и перевернулась. А под Красноярском грузовик въехал в автобус. Три человека пострадали, в аварии обошлось без жертв.