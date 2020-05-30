Грузовик въехал в автобус под Красноярском. Пострадали три человека

Грузовик врезался в стоявший на обочине маршрутный автобус в Красноярском крае. Во время аварии травмы получили водитель большегруза и две пассажирки автобуса. Сейчас пострадавшим оказывают помощь медики.

Авария произошла утром 30 мая на 30-м километре дороги Енисейск — Пировское, сообщили в региональном главке МВД. Грузовик МАН наехал на маршрутный автобус ПАЗ, который стоял на обочине из-за технических проблем. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся.

На кадрах с места ДТП видно, что у грузовика оторвало бампер, а лобовое стекло разбилось. На другой фотографии засняли перевернувшийся пассажирский автобус.

Источник фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

«По предварительной информации в ДТП пострадали: водитель МАН, два пассажира автобуса — девушки. Они доставлены в Енисейскую районную больницу», — сказано в сообщении.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства аварии.