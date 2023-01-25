Происшествия 25 января 2023, 19:07 Два автобуса с детьми съехали в кювет в Туве по дороге в санаторий Прокуратура Тувы проводит проверку ДТП с двумя автобусами с детьми, съехавшими в кювет Пресс-служба Прокуратуры Республики Тыва

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ДТП с двумя автобусами, в которых ехали дети, произошло 25 января по дороге из Кызыла в санаторий «Шира» в Хакасии. Как сообщила прокуратура Республики Тыва, автобусы съехали с кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет.

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Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности при перевозках детей. При выявлении нарушений будут приняты меры. Прокурор республики пообещал взять проверку под личный контроль.

Ранее в Казани произошло ДТП, в котором пострадали трое детей и их мать. Водитель ВАЗ-2106 сбил семью на нерегулируемом пешеходном переходе. Против него возбудили уголовное дело.