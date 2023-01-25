Происшествия 25 января 2023, 16:09 Уголовное дело возбудили против водителя, который сбил мать с тремя детьми в Казани

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Серьезное ДТП произошло на улице Ломжинская в Казани. Отечественная легковушка сбила женщину с тремя детьми. Против водителя возбудили уголовное дело. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Татарстану.

Женщина с тремя детьми двух, четырех и шести лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель ВАЗ-2106 не заметил знак и сбил семью. Пострадавших доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга.

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Полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.