Происшествия 07 апреля 2024, 21:09 Два ангара загорелись в поселке Индустриальный под Краснодаром МЧС: пожар в Индустриальном поселке под Краснодаром охватил 1,7 тысячи квадратов Пресс-служба МЧС

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Пожар начался в ангарах в поселке Индустриальном под Краснодаром. Огонь охватил площадь 1,7 тысячи квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В поселке Индустриальный горят два ангара. Огонь охватил 1700 квадратных метров. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

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Ангары расположены на улице Безуленко в поселке Индустриальный. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания и защитой рядом стоящего строения.

В Уфе ранее загорелся завод с пластиком, расположенный в микрорайоне Сипайлово на улице Чудской. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На складе загорелись пластиковые кубовые емкости, используемые для хранения жидкостей.

При пожаре в Москве на улице Уральской пострадали пять человек. Загорелась квартира в девятиэтажном доме.