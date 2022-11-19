Эксклюзив 19 ноября 2022, 08:12 «Думал, землетрясение». Жители Сахалина — о взрыве газа в многоэтажке Житель Тымовского Литвин рассказал о взрыве газа в многоэтажке

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Житель поселка Тымовское на Сахалине Михаил Литвин признался «360», что, услышав взрыв в многоэтажке, сперва подумал, что произошло землетрясение. По его словам, к месту происшествия тут же побежали люди.

Я вышел на балкон, спрашиваю. И все бегут в центр, спрашивают. Говорят, дом взорвался. Я побежал туда — дом обрушен, говорят, газ взорвался, есть погибшие», — поделился Михаил.

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По его словам, местные жители еще накануне заметили запах газа в центре города, «возле пекарни». Еще один местный житель, Савелий, в разговоре с «360» подтвердил это.

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«Да, люди говорили, что за день до этого сильно пахло газом, но никто не обратился в спецслужбы», — констатировал он.

Савелий рассказал, что среди погибших есть родственники его друзей. Он признался, что услышать об эом было «очень печально».

«Мой дед туда приехал первым, помогал завалы разгребать», — отметил Савелий.

«Было громко», — лаконично сказал он.

Предположительно, в многоэтажке взорвался бытовой газ. Известно о трех погибших.