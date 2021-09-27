ДТП в Тамбовской области унесло жизнь человека

Смертельное ДТП произошло на автодороге Тамбов — Шацк в Тамбовской области. В результате погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС.

Авария произошла неподалеку от села Татаново. Там столкнулись автомобили Lada и Peugeot. Водитель Lada 1986 года рождения погиб. Четверо человек, которые находились в иномарке, получили травмы. На данный момент информации о состоянии здоровья пострадавших не поступало, передало ИА НСН.

Ранее ДТП с участием фуры и иномарки произошло на трассе «Скандинавия» между развязками с дорогами на Кирилловское и Пушное в Ленинградской области. Один из водителей получил черепно-мозговую травму.