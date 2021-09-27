ДТП с участием грузовика произошло на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области

ДТП с участием фуры и иномарки произошло в минувшее воскресенье, 26 сентября, на трассе «Скандинавия» между развязками с дорогами на Кирилловское и Пушное в Ленинградской области. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Следователи предполагают, что 61-летний водитель Kia Rio ехал с рыбалки. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобилист получил черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали.

«На „Скандинавии“ между развязками с дорогами на Кирилловское и на Пушное столкнулись грузовик и Kia Rio. Судя по повреждениям, столкновение было лобовым и очень сильным», — написали в сообществе.