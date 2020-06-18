ДТП в Пензенской области: легковушка врезалась в забор и перевернулась

Водитель легковой машины вылетел с дороги и врезался в забор. В результате автомобиль перевернулся. Мужчину доставили в больницу с травмами. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Саранске столкнулись два легковых автомобиля. После ДТП машины загорелись. Погибли шесть человек.