18 июня 2020, 13:23
ДТП в Пензенской области: легковушка врезалась в забор и перевернулась
Авария произошла в городе Каменка в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Водитель легковой машины вылетел с дороги и врезался в забор. В результате автомобиль перевернулся. Мужчину доставили в больницу с травмами. Правоохранители проводят проверку.
Ранее в Саранске столкнулись два легковых автомобиля. После ДТП машины загорелись. Погибли шесть человек.