Две машины столкнулись и сгорели в Мордовии. Кадры с места ДТП

В Саранске столкнулись два легковых автомобиля. После ДТП машины загорелись. Погибли шесть человек. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Столкновение произошло около 02:00 18 июня в поселке Николаевка, который входит в городской округ Саранск. Две Laada Granta врезались лоб в лоб на улице Ленина, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Мордовии.

«Жертвами ДТП стали шесть человек», — подчеркнули в ведомстве.

Представитель экстренных служб уточнил РИА «Новости», что общая площадь возгорания составила около четырех квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.

Обе машины сильно обгорели. В Сети пишут, что все тела остались в автомобилях и сильно обуглились. Одна Granta была обклеена логотипами диспетчерской службы такси. У другой — пензенские номера. После столкновения одна из машин загорелась, и огонь тут же перекинулся на вторую.