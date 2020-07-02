02 июля 2020, 13:27
ДТП в Пензе: столкнулись маршрутка и легковушка
Произошла авария на улице Карла Маркса в Пензе: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на паблик «ВКонтакте».
По данным очевидцев, у ГАЗели пострадала передняя часть кузова, а легковушка получила повреждения боковой части.
Ранее в городе Пушкино на Ярославском шоссе в аварию попал полицейский. Он потерял сознание за рулем и на встречной полосе столкнулся еще с двумя автомобилями.