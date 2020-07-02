ДТП в Пензе: столкнулись маршрутка и легковушка

По данным очевидцев, у ГАЗели пострадала передняя часть кузова, а легковушка получила повреждения боковой части.

Ранее в городе Пушкино на Ярославском шоссе в аварию попал полицейский. Он потерял сознание за рулем и на встречной полосе столкнулся еще с двумя автомобилями.