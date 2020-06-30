Полицейский потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП на Ярославском шоссе

В городе Пушкино на Ярославском шоссе в аварию попал полицейский. Он потерял сознание за рулем и на встречной полосе столкнулся еще с двумя автомобилями. Мужчина скончался в реанимации. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В прошлое воскресенье произошла смертельная авария с участием сотрудника полиции. Мужчина передвигался на личном автомобиле марки Nissan X-Trail. Во время вождения он потерял сознание и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся в машиной Cherry, за рулем которой была девушка. Она зацепила авто Suzuki, водителем которого тоже была женщина.

Полицейского госпитализировали, но в реанимации он скончался от острой сердечной недостаточности. О здоровье двух других участниц аварии не сообщается. Сейчас следователи проводят проверку.